Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Hürriyet'in derlediği Corriere di Bergamo'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Gomez için Atalanta'ya 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



İLK HEDEFİ İTALYA'DA KALMAK!

Haberde 32 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunun kendisini isteyen Inter ve Juventus'ta forma giymek istediği ve ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu belirtildi.