Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Papu Gomez heyecanı yaşanıyor.
Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Papu Gomez heyecanı yaşanıyor.
Mesut Özil'in kulübü Arsenal ile orta yol bulup sözleşmesini feshetmesini bekleyen sarı-lacivertliler diğer hedefleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Diego Perotti'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyecek olması takımdan ayrılacak isimler arasına adını yazdırdı.
Arjantinli yıldıza veda edecek olan Kanarya, hücum bölgesine dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.
PAPU GOMEZ SÜRPRİZİ!
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Atalanta'nın yıldız futbolcusu Papu Gomez'in peşinde olduğunu ve teklifini yaptığını belirtti.
KULÜBÜNDEN AYRILACAK!
Atalanta'da teknik direktör Gasperini ile kavga eden ve kadroda kendisine yer bulamayan Papu Gomez, takımdan kesin olarak ayrılacağını açıklamıştı.
5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Hürriyet'in derlediği Corriere di Bergamo'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Gomez için Atalanta'ya 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
İLK HEDEFİ İTALYA'DA KALMAK!
Haberde 32 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunun kendisini isteyen Inter ve Juventus'ta forma giymek istediği ve ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu belirtildi.
Ancak Papu Gomez'in durumunun karışık olduğu ve Atalanta yönetimi ile yıldız oyuncu arasında gerçekleşecek toplantının ardından transferinin netlik kazanacağı belirtildi.