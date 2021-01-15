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Transfer haberi: 'den hamlesi! İşte yapılan teklif

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren 'de sakatlığı bulunan ile yollar ayrılacak. Arjantinli yıldızın yerine transfer yapmayı amaçlayan 'da ismi gündeme geldi. 'ya veda etmeye hazırlanan yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi ortaya çıktı. İşte o teklif ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 18:14
Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Papu Gomez heyecanı yaşanıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

Mesut Özil'in kulübü Arsenal ile orta yol bulup sözleşmesini feshetmesini bekleyen sarı-lacivertliler diğer hedefleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyecek olması takımdan ayrılacak isimler arasına adını yazdırdı.


Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

Arjantinli yıldıza veda edecek olan , hücum bölgesine dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.


Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

PAPU GOMEZ SÜRPRİZİ!
İtalyan basını, 'nin 'nın yıldız futbolcusu 'in peşinde olduğunu ve teklifini yaptığını belirtti.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

KULÜBÜNDEN AYRILACAK!
'da teknik direktör Gasperini ile kavga eden ve kadroda kendisine yer bulamayan , takımdan kesin olarak ayrılacağını açıklamıştı.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Hürriyet'in derlediği Corriere di Bergamo'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Gomez için 'ya 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.


Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

İLK HEDEFİ İTALYA'DA KALMAK!
Haberde 32 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunun kendisini isteyen Inter ve Juventus'ta forma giymek istediği ve ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu belirtildi.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! İşte yapılan teklif

Ancak 'in durumunun karışık olduğu ve yönetimi ile yıldız oyuncu arasında gerçekleşecek toplantının ardından transferinin netlik kazanacağı belirtildi.

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