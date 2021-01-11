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BB - : 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 18. haftasında BB 'a konuk olan , rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. , ve 'ün golleriyle zafere uzanan sarı-lacivertliler, puanını 35'e yükseltip lider Beşiktaş'ı yakaladı ve averajla ikinci sıraya yerleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:08
BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 18. haftasında BB ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibi karşısında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Kanarya'ya üç puanı getiren golleri 45+5'te Yandaş, 48'de ve 51'de kaydetti.

BEŞİKTAŞ'I YAKALADI!

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, puanını 35'e yükseltip lider Beşiktaş'ı yakaladı ve averajla ikinci sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan son sıradaki Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

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