Mesut Özil transferi sonrası tam 6 ayrılık! Bedava Başakşehir'e
Sezon başında 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe ocak ayında da bombayı patlatmış ve Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğun mesailer harcanıyor. Kanarya'da toplam 6 isim ile yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen bir ismin ise bedavaya Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
08 Ocak 2021 Cuma 12:58, Güncelleme 08.01.2021 13:00
Mesut Özil transferi sonrası tam 6 ayrılık! Bedava Başakşehir'e