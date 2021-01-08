Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut bin pişman! İşte Fenerbahçe'nin kiralık raporu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut bin pişman! İşte Fenerbahçe'nin kiralık raporu...

Son dakika Fenerbahçe haberi... Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken, ilk 17 haftada topladığı 32 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında bulunan Fenerbahçe, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Öte yandan sarı-lacivertliler takımdan kiralık olarak gönderilen isimlerin performanslarını da takip etmeyi sürdürürken, bazı isimler performanslarıyla adeta kiralık gönderildiklerine pişman etmiş durumda. İşte Fenerbahçe'den kiralık olarak gönderilen 15 futbolcunun performansları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut bin pişman! İşte Fenerbahçe'nin kiralık raporu...

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