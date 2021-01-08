Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut bin pişman! İşte Fenerbahçe'nin kiralık raporu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut bin pişman! İşte Fenerbahçe'nin kiralık raporu...

Son dakika Fenerbahçe haberi... Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken, ilk 17 haftada topladığı 32 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında bulunan Fenerbahçe, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Öte yandan sarı-lacivertliler takımdan kiralık olarak gönderilen isimlerin performanslarını da takip etmeyi sürdürürken, bazı isimler performanslarıyla adeta kiralık gönderildiklerine pişman etmiş durumda. İşte Fenerbahçe'den kiralık olarak gönderilen 15 futbolcunun performansları...