Mesut Özil’in menajerinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"MESUT'A İLGİ GÖSTEREN KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERE BAŞLAMIŞTIK"

Söğüt konuyla ilgili "Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut'un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık.