Mesut Özil’in menajerinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katmaya çok yakın.
Yönetim, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenirken, yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"MESUT'A İLGİ GÖSTEREN KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERE BAŞLAMIŞTIK"
Söğüt konuyla ilgili "Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut'un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık.
"SÜRECİ EN KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIZ"
Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.