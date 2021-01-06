Haberler Fenerbahçe Mesut Özil’in menajerinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

’in menajerinden flaş transfer açıklaması! ...

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Sezon başında Arsenal'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcunun menajeri , oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 16:36
Mesut Özil’in menajerinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran , ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Mesut Özil’in menajerinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, forması giyen yıldız futbolcu 'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Mesut Özil’in menajerinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Yönetim, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Mesut Özil’in menajerinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

'nin transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenirken, yıldız futbolcunun menajeri , oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil’in menajerinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"MESUT'A İLGİ GÖSTEREN KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERE BAŞLAMIŞTIK"

Söğüt konuyla ilgili "Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut'un ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık.

Mesut Özil’in menajerinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"SÜRECİ EN KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Unutmamak gerekir ki ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

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