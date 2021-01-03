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Fenerbahçe'de corona virüsü sevinci!

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, corona virüsüne yakalanan futbolculardan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada virüse yakalanan oyuncuların son testlerinin negatif çıktı duyuruldu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 16:55
Fenerbahçe'de corona virüsü sevinci!

'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın 'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise ile üstlenecek.

Kasımpaşa ile oynadığı son 15 lig maçından 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü , Kasımpaşa mücadelesi için kadro sıkıntısı yaşıyor. Fenerbahçe'de 4 futbolcudan 2'si koronavirüsü atlatırken 'nin sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiği için kadroda yer almayacak. Hafif ağrıları bulunan ise dün takıma dahil oldu.

OZAN TUFAN VE GUSTAVO NEGATİF

Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve 'dan sevindirici haber geldi. Karantina süreleri dolan ve yapılan testlerde negatif çıkan futbolcular takıma dahil olmaya başladı. Ozan Tufan dün takımla yapılan idmana yer alırken, Gustavo ise karantina süresini dün doldurduğu için bugün takıma dahil oldu. İki futbolcunun da karşılaşmaya 11'de başlayıp başlamayacağı maç saatinde belli olacak.

TOLGA CİĞERCİ SAKATLANDI

Sarı-lacivertli ekipte Tolga Ciğerci, Kasımpaşa hazırlıklarında sakatlandı. Sol adale bölgesinde ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlanırken MR sonucu da belli oldu. Sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

3 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SONA ERDİ

Fenerbahçe'de yaşanan olumsuzlukların yanı sıra 3 futbolcunun sakatlığı sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte takımlara çalışmalarda yer alan Mbwana Samatta, ve Enner 'nın Kasımpaşa maçında görev alması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Kasımpaşa maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Nazım, Lemos (Sadık), , , , Sosa, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta"

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