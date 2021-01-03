Erol Bulut Kasımpaşa'yı onunla devirecek!

Bulut, Valencia ile yaptığı görüşmede "Gustavo ile Ozan Koronavirüs'ü yeni atlattı. Tolga ise sakat. yok. Orta alanda savunma anlamında zafiyet yaşayabiliriz. Bu noktada senden destek istiyorum. Kim oynarsa destek verip direnci artırmalıyız" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, işin savunma boyutuna mümkün olduğunca yardım isterken, ileriye top taşıma konusunda da Valencia'yı en önemli silahı olarak kullanacak. Bulut, Thiam ve Samatta ikilisi ile başlamayı planladığı Kasımpaşa mücadelesinde Valencia'nın getireceği toplarla golcülerine pozisyon hazırlayacak.
Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen ve bunların yedisine ilk 11'de başlayan Ekvadorlu oyuncu, 1 gol atıp 2 asist yaptı. (Sabah)