Haberler Fenerbahçe Erol Bulut Kasımpaşa'yı onunla devirecek!

'yı onunla devirecek!

Testleri negatif çıkan Gustavo ve Ozan’ın oynamasının önünde engel yok. Ancak Bulut, B planı olarak ’yı her bölgede kullanmak için hazırladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 00:33 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 01:13
Erol Bulut Kasımpaşa'yı onunla devirecek!
Fenerbahçe Teknik Direktörü , sakatlıktan çıkan Enner ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcusuna eksikler dolayısıyla farklı görevler yükleyen Bulut, deplasmanı için öz veri istedi.

Bulut, Valencia ile yaptığı görüşmede "Gustavo ile Ozan Koronavirüs'ü yeni atlattı. Tolga ise sakat. yok. Orta alanda savunma anlamında zafiyet yaşayabiliriz. Bu noktada senden destek istiyorum. Kim oynarsa destek verip direnci artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, işin savunma boyutuna mümkün olduğunca yardım isterken, ileriye top taşıma konusunda da Valencia'yı en önemli silahı olarak kullanacak. Bulut, Thiam ve Samatta ikilisi ile başlamayı planladığı Kasımpaşa mücadelesinde Valencia'nın getireceği toplarla golcülerine pozisyon hazırlayacak.

Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen ve bunların yedisine ilk 11'de başlayan Ekvadorlu oyuncu, 1 gol atıp 2 asist yaptı. (Sabah)

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