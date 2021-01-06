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O isimden flaş açıklama! " 'ya dönebilir"

Son günlerde ismi ile anılan yıldız oyuncu 'in geleceği halen netleşmiş değil. Birçok kulüple ismi anılan başarılı oyuncunun eski takım arkadaşı Kolasinac flaş bir açıklama yaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 17:27
O isimden flaş açıklama! "Mesut Almanya'ya dönebilir"

'den 04'e kiralık olarak gönderilen , takımın altyapısından yetişen için açıklamalarda bulundu. Sol bek oyuncusu, 'yle de anılan oyuncunun 'ya dönebileceğini iddia etti.

32 yaşındaki Özil, altyapıdan sonra Schalke'de 2006-2008 arasında 2 sezon forma giydi.

"SCHALKE HAKKINDA KONUŞTUK"
Kolasinac yaptığı açıklamada; "Mesut 'den geliyor, onun için Schalke her zaman ihtimal dahilinde olur. Schalke hakkında konuştuk ama onun gelip gelmeyeceğinden bahsetmedik. Şimdi bu sezona odaklanmak istiyorum. Alabileceğimiz her puanı almalıyız. Her şeyi sezon sonunda göreceğiz." dedi.

27 yaşındaki Kolasinac, aynı Mesut Özil gibi Schalke altyapısından çıktı. 5 sezon ekibinin formasını giyen oyuncu, sonrasında Arsenal'e transfer olmuştu.

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