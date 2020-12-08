Haberler İngiltere Premier Lig Transfer haberi: Paul Pogba'nın yeni adresini menajeri açıkladı!

haberi: 'nın yeni adresini menajeri açıkladı!

ekiplerinden forması giyen 'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Kulübü ile 1.5 sezon daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun menajerinden sözleri geldi. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri, Pogba'nın yeni adresinin olabileceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 19:15
Transfer haberi: Paul Pogba'nın yeni adresini menajeri açıkladı!

Ünlü menajer Mino Raiola, kariyerini 'da sürdüren için açıklamalarda bulundu. Raiola, oyuncusunun bir sonraki adresinin yeniden olabileceğini itiraf etti.

"EN İYİ ÇÖZÜM TAKIMDAN AYRILMASI"
Fransız milli oyuncu için konuşan deneyimli menajer; "Pogba, Manchester'da mutsuz. 1.5 sezon sonra sona erecek bir kontratı var ancak bence en iyi çözüm onun gelecek döneminde takımdan ayrılması olur. Eğer satılmazsa sözleşmesini uzatmak istemediği için, Manchester onu bedavaya kaybetme riskini alır." açıklamasında bulundu.

Raiola, oyuncusunun olası yeni adresi için; "Belki de Juventus onun yeni rotası olur. Eski takım arkadaşları ve kulüple ilişkisi mükemmel. Corona virüsü nedeniyle herkesin Paul'u alması mümkün değil ama önemli olan onu istemek." dedi.


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