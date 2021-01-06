Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından bir bomba daha! Ahmet Kutucu transferinde sona geldi

Süper Lig'de ara transfer tescil dönemi 5 Ocak itibarıyla resmen başlamış durumda.
Transferde startın verilmesiyle atağa kalkan kulüplerden Fenerbahçe'de ise yaşanan Mesut Özil gelişmesi taraftarları sevindirirken, sarı-lacivertli kurmaylar ara transferde de oldukça atak bir görüntü çiziyor.
Birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler bir isim için de sona yaklaşmış durumda.
NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.
20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu'nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.
Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi.
Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.