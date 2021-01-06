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'de 'in ardından bir bomba daha! transferinde sona geldi

Son dakika transfer haberi... 'de transfer döneminin resmen başlamasıyla hareketlilik iyiden iyiye hız kazanırken, Fenerbahçe yaz transfer döneminde olduğu gibi isminden söz ettirecek gibi görünüyor. Sarı-lacivertliler özellikle transferiyle taraftarını heyecanlandırırken, 'da da sona gelmiş durumda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:54
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından bir bomba daha! Ahmet Kutucu transferinde sona geldi

'de ara transfer tescil dönemi 5 Ocak itibarıyla resmen başlamış durumda.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından bir bomba daha! Ahmet Kutucu transferinde sona geldi

Transferde startın verilmesiyle atağa kalkan kulüplerden 'de ise yaşanan gelişmesi taraftarları sevindirirken, sarı-lacivertli kurmaylar ara transferde de oldukça atak bir görüntü çiziyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından bir bomba daha! Ahmet Kutucu transferinde sona geldi

Birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler bir isim için de sona yaklaşmış durumda.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından bir bomba daha! Ahmet Kutucu transferinde sona geldi

NTV Spor'un haberine göre; , Schalke 04 forması giyen milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından bir bomba daha! Ahmet Kutucu transferinde sona geldi

20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan , isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu'nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından bir bomba daha! Ahmet Kutucu transferinde sona geldi

Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından bir bomba daha! Ahmet Kutucu transferinde sona geldi

Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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