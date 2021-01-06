Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından bir bomba daha! Ahmet Kutucu transferinde sona geldi

Süper Lig'de ara transfer tescil dönemi 5 Ocak itibarıyla resmen başlamış durumda.

Transferde startın verilmesiyle atağa kalkan kulüplerden Fenerbahçe'de ise yaşanan Mesut Özil gelişmesi taraftarları sevindirirken, sarı-lacivertli kurmaylar ara transferde de oldukça atak bir görüntü çiziyor.

Birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler bir isim için de sona yaklaşmış durumda.

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu'nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.

Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi.