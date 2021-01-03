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'de maçı öncesi Pelkas'ı böyle uyardılar! "Sadece..."

Son dakika haberleri... 'in 16. haftasında ile karşılaşacak Fenerbahçe'de cezası biten Pelkas, ilk 11'e dönüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet, Yunan futbolcuya mücadele öncesi uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 08:36 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 08:40
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Pelkas'ı böyle uyardılar! "Sadece..."

'de bu sezon istediği sonuçları alamayan , 16. haftada ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Pelkas'ı böyle uyardılar! "Sadece..."

Sarı-lacivertli takımda sakatlıklar ve corona virüsü salgını nedeniyle Perotti, Serdar Aziz ve Caner Erkin gibi önemli isimler mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Pelkas'ı böyle uyardılar! "Sadece..."

Bu arada 'de cezası biten Pelkas, ilk 11'e dönüyor...

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Pelkas'ı böyle uyardılar! "Sadece..."

Sabah'ta yer alan habere göre teknik heyeti, cezası bitip ilk 11'e dönecek olan Dimitris Pelkas ile özel bir görüşme yaptı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Pelkas'ı böyle uyardılar! "Sadece..."

Yunan futbolcuya karşısında takım savunmasını aksatmaması uyarısında bulunuldu.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Pelkas'ı böyle uyardılar! "Sadece..."

Pelkas'a sadece topla değil topsuz oyunda da takım arkadaşlarıyla birlikte hareket etmesi vurgulanırken, bu kritik dönemde sorumluluk alarak takıma da daha çok katkı vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Pelkas'ı böyle uyardılar! "Sadece..."

formasıyla bu sezon toplam 11 maça çıkan Yunan yıldız, 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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