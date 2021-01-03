Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Pelkas'ı böyle uyardılar! "Sadece..."

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, 16. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıklar ve corona virüsü salgını nedeniyle Perotti, Serdar Aziz ve Caner Erkin gibi önemli isimler mücadelede forma giyemeyecek.

Bu arada Fenerbahçe'de cezası biten Pelkas, ilk 11'e dönüyor...

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe teknik heyeti, cezası bitip ilk 11'e dönecek olan Dimitris Pelkas ile özel bir görüşme yaptı.

Yunan futbolcuya Kasımpaşa karşısında takım savunmasını aksatmaması uyarısında bulunuldu.

Pelkas'a sadece topla değil topsuz oyunda da takım arkadaşlarıyla birlikte hareket etmesi vurgulanırken, bu kritik dönemde sorumluluk alarak takıma da daha çok katkı vermesi gerektiğinin altı çizildi.