Haberler Fenerbahçe Osayi Samuel Fenerbahçe'ye takip etti!

Osayi Samuel 'ye takip etti!

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren , ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli kulübün forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu -Samuel'i transfer listesine almıştı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri takibe aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:47 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 16:13
Osayi Samuel Fenerbahçe'ye takip etti!

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu -Samuel ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından 'yi takibe aldı.


KISA SÜREDE TAKİPTEN ÇIKTI

Yıldız futbolcu daha sonra sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Bright Osayi-Samuel'in transferini devre arasında bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, QPR ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade ediliyor.

Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

SON DAKİKA