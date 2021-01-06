Osayi Samuel Fenerbahçe'ye takip etti!

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Queens Park Rangers forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.



Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.





KISA SÜREDE TAKİPTEN ÇIKTI

Yıldız futbolcu daha sonra sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Bright Osayi-Samuel'in transferini devre arasında bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, QPR ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade ediliyor.



Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.