Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Osayi transferi imzaya kaldı

'ye 'evet' dedi! transferi imzaya kaldı

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler ara transfer dönemi için stoper arayışlarına devam ederken, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Buna göre kanarya, 'da forma giyen 22'lik kanat oyuncusu 'yi kadrosuna dahil etmek üzere. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 01:06 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 01:07
Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Osayi transferi imzaya kaldı

, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu.

Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Osayi transferi imzaya kaldı

Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti Queens Park Rangers'ın oyuncusu Bright için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Osayi transferi imzaya kaldı

Haziran'da kontratı bitecek olan ve kulübü ile yeni sözleşme imzalamayan Bright 'nin teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Osayi transferi imzaya kaldı

ile görüşmeler sürüyor. İngiliz kulübü transfere sıcak.

Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Osayi transferi imzaya kaldı

Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzeyde olan, , F.Bahçe'nin sağ kanattaki eksikliğine çare olabilecek bir oyuncu.

Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Osayi transferi imzaya kaldı

23 yaşında olan sol kanatta da forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Osayi transferi imzaya kaldı

'nin takıma katılmasıyla rekabet daha da artacak. Sağ kanatta Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu da forma giyebiliyordu. (SABAH)

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