Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için İtalya'da yeni bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercato, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Bruno Alves ile temasa geçtiğini ileri sürdü. Haberde, Parma ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin 1.5 yıllık bir mukavele hazırladığı belirtildi.

2013-16 sezonlarında Çubuklu'yu giyen Portekizli yıldız, 1 lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

İlerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Alves, Portekiz Milli Takımı'nda da 96 kez oynayıp, 11 gole imza attı.

SOKRATIS BEKLENİYOR

Savunma için listenin ilk sırasında Sokratis Papastathopoulos yer alıyor. Yönetim, tecrübeli ismin Arsenal ile yollarını ayırmasını bekliyor.

Yunan savunmacı ile her konuda anlaşma sağlandığı, bonservisini alması halinde imzaların atılacağı belirtiliyor.

32 yaşındaki Sokratis'in daha fazla forma giyeceği için Napoli yerine tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı ifade edildi.

Spazianapoli sitesi de Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğunu duyurdu.

KJAER DE GÜNDEMDE

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun stoper bölgesi için Simon Kjaer ile de bir görüşme yaptığı iddia edildi. Milan'da forma giyen Danimarakalı oyuncu bu sezon 17 maça çıktı.