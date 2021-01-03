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Savunmaya iki tanıdık isim! 'ye dönüyorlar

Son dakika transfer haberleri... 'de ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler özellikle savunma mevki için arayışlarını hızlandırmış durumda. Birçok isimle temas kuran 'nın eski yıldızları tekrar gündeme gelirken, bir isimle ise her konuda anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:27 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

Transfer listesinde birçok isim bulunan için 'da yeni bir iddia ortaya atıldı.

Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

Calciomercato, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu ile temasa geçtiğini ileri sürdü. Haberde, ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki stoper için 'nin 1.5 yıllık bir mukavele hazırladığı belirtildi.

Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

2013-16 sezonlarında 'yu giyen Portekizli yıldız, 1 lig şampiyonluğu, 1 de zaferi yaşamıştı.

Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

İlerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Alves, 'nda da 96 kez oynayıp, 11 gole imza attı.

Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

SOKRATIS BEKLENİYOR
Savunma için listenin ilk sırasında yer alıyor. Yönetim, tecrübeli ismin ile yollarını ayırmasını bekliyor.

Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

Yunan savunmacı ile her konuda anlaşma sağlandığı, bonservisini alması halinde imzaların atılacağı belirtiliyor.

Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

32 yaşındaki Sokratis'in daha fazla forma giyeceği için yerine tercihini 'den yana kullandığı ifade edildi.

Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

Spazianapoli sitesi de 'nin transferde bir adım önde olduğunu duyurdu.

Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

KJAER DE GÜNDEMDE
Sportif direktör 'nun stoper bölgesi için ile de bir görüşme yaptığı iddia edildi. 'da forma giyen Danimarakalı oyuncu bu sezon 17 maça çıktı.

Savunmaya iki tanıdık isim! Fenerbahçe'ye dönüyorlar

2022'ye kadar sözleşmesi var. 'in durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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