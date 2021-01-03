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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Salih Uçan ve Fenerbahçe'ye yılın çalımı

Antalyaspor beraberliğiyle zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da ara transfer döneminde taşlar yerinden oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği oyuncularla vedalaşacak olan Aslan, 2 bomba birden patlatacak. İlk olarak Salih Uçan'a imza attıracak olan sarı-kırmızılılar, ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atacak. İşte gündem yaratacak transfer operasyonunun detayları...