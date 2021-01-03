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Potadaki derbi 'nin

Sarı-lacivertliler, deplasmanından 87-73’lük zaferle döndü. ’de 18, ve ise 15 sayıyla yıldızlaştı

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:34 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Potadaki derbi Fenerbahçe'nin
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beko, 'ı 87-73 mağlup etti. Derbiye iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyotu 22-20 önde geçti. Farkı daha da açan , devreye 48-31 üstün giden taraftı. Final periyotuna 68-51'lik skorla girilirken; 'ın son anlardaki çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe, 87-73'le derbinin kazananı oldu. 12. galibiyetini alan Kanarya'da 18 sayıyla en skorer isim oldu. Aslan'da ise 'un 15 sayısı yeterli olmadı. Dün alınan diğer sonuçlar: - B.Çekmece: 65-66, -T.Telekom: 78-64.
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