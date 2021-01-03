Potadaki derbi Fenerbahçe'nin

Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:34Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
INGBasketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 87-73 mağlup etti. Derbiye iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyotu 22-20 önde geçti. Farkı daha da açan Kanarya, devreye 48-31 üstün giden taraftı. Final periyotuna 68-51'lik skorla girilirken; Aslan'ın son anlardaki çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe, 87-73'le derbinin kazananı oldu. 12. galibiyetini alan Kanarya'da Guduric 18 sayıyla en skorer isim oldu. Aslan'da ise Motum'un 15 sayısı yeterli olmadı. Dün alınan diğer sonuçlar: Gaziantep- B.Çekmece: 65-66, Tofaş-T.Telekom: 78-64.