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Penaltı güme gitti

Karşılaşmanın 17. dakikasında cephesinin isyanı vardı. 'ün ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda devam kararı veren hakem , odasından da pozisyonu izlemesi için uyarı almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Penaltı güme gitti

Karşılaşmanın 17. dakikasında cephesinin isyanı vardı. 'ün ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda devam kararı veren hakem , odasından da pozisyonu izlemesi için uyarı almadı. Sarı- lacivertlilerin kulübesi de bu pozisyonda uzun süre itiraz etti.

"YÜZDE 100 PENALTIYDI"
Sinan Gümüş'ün 90 dakika sonunda hakemlere mesaj vardı. 'nin yılıdızı, "İlk yarıda bana yapılan faul yüzde 100 penaltıydı. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor?" dedi.

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