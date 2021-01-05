Penaltı güme gitti

Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe cephesinin isyanı vardı. Sinan Gümüş'ün ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda devam kararı veren hakem Halis Özkahya, VAR odasından da pozisyonu izlemesi için uyarı almadı. Sarı- lacivertlilerin kulübesi de bu pozisyonda uzun süre itiraz etti.

"YÜZDE 100 PENALTIYDI"

Sinan Gümüş'ün 90 dakika sonunda hakemlere mesaj vardı. F.Bahçe'nin yılıdızı, "İlk yarıda bana yapılan faul yüzde 100 penaltıydı. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor?" dedi.