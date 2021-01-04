Salonların efendisi

Fenerbahçe, son dönemde salon sporlarında fırtına gibi esiyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:06Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe, son dönemde salon sporlarında fırtına gibi esiyor. Kadın basketbol takımı 15'te 15 yapıp, namağlup ligde zirveye çıkarken, önceki gün ezeli rakibi Galatasaray'ı deviren erkekler de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Voleybolda da erkek takımı maç fazlasıyla zirveye kuruldu. Kadınlar ise 2 maç eksiğiyle Vakıfbank'ın ardından ligde 2. sırada yer alıyor.