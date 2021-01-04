Haberler Fenerbahçe Salonların efendisi

Salonların efendisi

, son dönemde salon sporlarında fırtına gibi esiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Salonların efendisi
, son dönemde salon sporlarında fırtına gibi esiyor. Kadın basketbol takımı 15'te 15 yapıp, namağlup ligde zirveye çıkarken, önceki gün ezeli rakibi 'ı deviren erkekler de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Voleybolda da erkek takımı maç fazlasıyla zirveye kuruldu. Kadınlar ise 2 maç eksiğiyle 'ın ardından ligde 2. sırada yer alıyor.
SON DAKİKA