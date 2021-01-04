Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerde oynadığı futbolla Perotti, taraftarların kısa sürede büyük beğenisini toplamıştı.

Perotti, attığı gollerle takımının kazandığı puanlarda büyük rol oynamıştı.

Kasım 2020'den bu yana Fenerbahçe formasıyla sahalara çıkamayan Perotti, toplamda 6 maç kaçırmış ve Fenerbahçe bu süre zarfında çalkantılı günler geçirmişti.

Aktarılan bilgilere göre sarı lacivetli takımın yıldız isminin sakatlığı büyük ölçüde geçti ve takımla çalışmalara başladı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle spekülasyonlara da neden olan Perotti'nin sahalara eskisinden daha güçlü bir şekilde döneceği ifade ediliiyor.

Şu anda düz koşu ve ve salon çalışmalarıyla beraber fizik kondisyon yüklemesi yapan Perotti'nin, Kasımpaşa maçının ardından takımla çalışmaya başlaması bekleniyor.

EN GEÇ O MAÇTA SAHADA

Sarı lacivertli takımın sağlık heyetinin şu an için öncelikli planının Alanyaspor maçına Perotti'yi yetiştirmek olduğu kaydediliyor.

Ancak Alanya maçına Perotti'nin yetişememesi halinde, Erzurum maçında kesinlikle takımda yer alacağı dile getiriliyor.