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'de ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

'nin sezon başında İtalya Serie ekibi Roma'dan kadrosuna dahil ettiği , uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Arjantinli yıldız sahada kaldığı süre boyunca oynadığı futbolla taraftarları adeta mest ederken, yokluğunda sarı lacivertliler önemli puan kayıpları vermişti. Peki, Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:44
Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Arjantinli kanat oyuncusu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

Sarı lacivertlilerde oynadığı futbolla Perotti, taraftarların kısa sürede büyük beğenisini toplamıştı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

Perotti, attığı gollerle takımının kazandığı puanlarda büyük rol oynamıştı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

Kasım 2020'den bu yana formasıyla sahalara çıkamayan Perotti, toplamda 6 maç kaçırmış ve Fenerbahçe bu süre zarfında çalkantılı günler geçirmişti.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

Aktarılan bilgilere göre sarı lacivetli takımın yıldız isminin sakatlığı büyük ölçüde geçti ve takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

Yaşadığı sakatlık sebebiyle spekülasyonlara da neden olan Perotti'nin sahalara eskisinden daha güçlü bir şekilde döneceği ifade ediliiyor.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

Şu anda düz koşu ve ve salon çalışmalarıyla beraber fizik kondisyon yüklemesi yapan Perotti'nin, Kasımpaşa maçının ardından takımla çalışmaya başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

EN GEÇ O MAÇTA SAHADA
Sarı lacivertli takımın sağlık heyetinin şu an için öncelikli planının Alanyaspor maçına Perotti'yi yetiştirmek olduğu kaydediliyor.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

Ancak Alanya maçına Perotti'nin yetişememesi halinde, Erzurum maçında kesinlikle takımda yer alacağı dile getiriliyor.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? O maça yetişiyor!

bu sezon formasıyla 4 maça çıkarken 3 golü rakip filelere göndermişti.

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