Thiam Paşa!

Sezon başında bonservis bedeli ödemeden Kasımpaşa'nın hediyesi olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam, dün şovunu yaptı. Sarı-lacivertli forma ile ilk gollerini eski takımına karşı atan Senegalli yıldız, tartışmasız 90 dakikanın adamıydı. Cisse ve Samatta'nın yedek soyunduğu karşılaşmada en uçta görev yapan Thiam, 14 ve 45. dakikalarda rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe'nin kazandığı 3 puanda kilit rol oynadı.

ONDAN MUTLUSU YOK

Sahada kaldığı 79 dakika içinde 38 kez topla buluşan Mame Thiam, yüzde 81 pas isabetiyle oynadı. 3 şutundan ikisinde de isabet sağlayan yıldız futbolcu, attığı gollerin yanı sıra mücadesiyle de dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından bir hayli mutlu olan tecrübeli oyuncu, "Başakşehir maçından sonra Kasımpaşa karşısında da 3 puan almak önemliydi. İyi oynayarak bu galibiyeti hak ettiğimize inanıyorum. Ocak ayı bizim için yoğun olacak. Bu süreci inanıyorum ki en az kayıpla geçeceğiz" diye konuştu.