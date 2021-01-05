Haberler Fenerbahçe Thiam Paşa!

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ve yedekti ama , devredeydi, galibiyetin de mimarıydı. ile ilk gol sevinçlerini yaşayan , eski takımı ’yı yıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Thiam Paşa!

Sezon başında bonservis bedeli ödemeden 'nın hediyesi olarak 'ye transfer olan , dün şovunu yaptı. Sarı-lacivertli forma ile ilk gollerini eski takımına karşı atan yıldız, tartışmasız 90 dakikanın adamıydı. ve 'nın yedek soyunduğu karşılaşmada en uçta görev yapan Thiam, 14 ve 45. dakikalarda rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe'nin kazandığı 3 puanda kilit rol oynadı.

ONDAN MUTLUSU YOK
Sahada kaldığı 79 dakika içinde 38 kez topla buluşan Mame Thiam, yüzde 81 pas isabetiyle oynadı. 3 şutundan ikisinde de isabet sağlayan yıldız futbolcu, attığı gollerin yanı sıra mücadesiyle de dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından bir hayli mutlu olan tecrübeli oyuncu, " maçından sonra Kasımpaşa karşısında da 3 puan almak önemliydi. İyi oynayarak bu galibiyeti hak ettiğimize inanıyorum. Ocak ayı bizim için yoğun olacak. Bu süreci inanıyorum ki en az kayıpla geçeceğiz" diye konuştu.

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