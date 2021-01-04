Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

Sezon başında stoper bölgesine Tisserand ve Lemos'u dahil eden Fenerbahçe, her ikisinden de istediği verimi alamamıştı. Bununla beraber Serdar Aziz ve Sadık Çifpınar'ın da performansları yetersiz bulunmuştu.

Sarı lacivertliler stoper bölgesine mutlak takviye yapmak isterken, rotasını Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Sokratis'e çevirmişti.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın da kendisine yeteri kadar şans vermemesinden yakından Sokratis, takımdan ayrılmak istiyor ve kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

İngiliz kulübü de Sokratis'in aldığı yıllık maaştan kurtulmak isterken, gerekirse oyuncusunun bedelsiz ayrılığına onay vereceği biliniyordu.

İNGİLİZLER OPERASYONU YAZDI

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Sokratis için özel bir yer açtı ve Yunan oyuncunun transfer gidişatını kaleme aldı.

Buna göre 32 yaşındaki tecrübeli savunmacıya Fenerbahçe ve Napoli'nin resmen talip olduğu duyuruldu.

NAPOLI'YI REDDETTİ

İtalyan kulübü ile yapılan görüşmelerde istediği maaşı alamayacağını düşünen Sokratis'in, Napoli'yi reddettiği kaydedildi ve Fenerbahçe'nin ilgisine daha sıcak olduğu yazıldı.

DEV RAKİP ÇIKTI

Bununa beraber Sokratis'e, ülkesinin takımı Olympiakos'un talip olduğu okuyuculara aktarıldı. Yunan devinin Sokratis'e imza attırmak için tüm birimlerini seferber edebileceği kaydedildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Aktarılan bilgilere göre Sokratis'in transferde iki önceliği var. 1 - daha fazla forma şansı bulabilmek. 2 - daha çok maaş alabilmek.