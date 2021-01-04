Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

'ye transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ara dönemde kadrosuna mutlaka bir stoper dahil etmek isterken ibreyi Arsenal'de forma giyen 'e çevirmişti. The Sun'da konu ile ilgili yer alan haberde Fenerbahçe'ye bu girişimde bir iyi, bir de kötü haberin geldiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 16:17 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 16:23
Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

Sezon başında stoper bölgesine Tisserand ve Lemos'u dahil eden , her ikisinden de istediği verimi alamamıştı. Bununla beraber Serdar Aziz ve Sadık Çifpınar'ın da performansları yetersiz bulunmuştu.

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

Sarı lacivertliler stoper bölgesine mutlak takviye yapmak isterken, rotasını Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen 'e çevirmişti.

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın da kendisine yeteri kadar şans vermemesinden yakından , takımdan ayrılmak istiyor ve kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

İngiliz kulübü de 'in aldığı yıllık maaştan kurtulmak isterken, gerekirse oyuncusunun bedelsiz ayrılığına onay vereceği biliniyordu.

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

İNGİLİZLER OPERASYONU YAZDI
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde için özel bir yer açtı ve Yunan oyuncunun gidişatını kaleme aldı.

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

Buna göre 32 yaşındaki tecrübeli savunmacıya ve Napoli'nin resmen talip olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

NAPOLI'YI REDDETTİ
İtalyan kulübü ile yapılan görüşmelerde istediği maaşı alamayacağını düşünen 'in, Napoli'yi reddettiği kaydedildi ve 'nin ilgisine daha sıcak olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

DEV RAKİP ÇIKTI
Bununa beraber 'e, ülkesinin takımı Olympiakos'un talip olduğu okuyuculara aktarıldı. Yunan devinin Sokratis'e imza attırmak için tüm birimlerini seferber edebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

ŞİMDİ NE OLACAK?
Aktarılan bilgilere göre 'in transferde iki önceliği var. 1 - daha fazla forma şansı bulabilmek. 2 - daha çok maaş alabilmek.

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde bir iyi bir kötü haber! O takımdan vazgeçti ve...

Ara transferde Arsenal'den ayrılmasına kesin gözükle bakılan 'in bu bağlamda önceliğinin 2 madde olacağı ve son kararını kısa süre içerisinde buna göre vereceği ifade edildi.

SON DAKİKA