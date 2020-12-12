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- Yeni maçı sonrası Luiz : Ben buraya geldiğimden beri...

'in 12. haftasında ile Yeni karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler sahadan puansız ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Luiz "Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:52
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Luiz Gustavo: Ben buraya geldiğimden beri...

'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz , 'de 'a 3-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi. Malatyaspor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı şok yaşadıklarını ifade eden Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Rakibimiz kazanmayı hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" dedi.

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