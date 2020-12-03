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'de 'dan mesajı! "Devre arasında..."

Sportif Direktörü , Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği 'in en iyileri ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü verilen Belözoğlu, derbisindeki mağlubiyet hakkında konuştu ve mesajı verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 15:31
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer mesajı! "Devre arasında..."

Sportif Direktörü 'na Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü verildi. Belözoğlu, ödülünü Şenol Güneş'in elinden aldı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer mesajı! "Devre arasında..."

Sosyal medyada çıkan 'Alo ben Emre abin' söylemiyle ilgili olarak, "Çok da doğru değil, herhalde yaştan dolayı böyle bir espri yapıldı" diyen Emre ödül için teşekkür etti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer mesajı! "Devre arasında..."

BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKKINDA...
Ozan Tufan'ın ödülünü de alan , derbisi ile ilgili olarak, "Futbol bir performans oyunu. Derbide biz elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışsak da Beşiktaş'ın daha motive olduğu gerçeğini söylemek gerekiyor. Ne olursa olsun gündemimizde sıkıntılı bir süreç yok.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer mesajı! "Devre arasında..."

İyi bir takım ve iyi bir teknik direktörümüz var, arkamızda da büyük bir camia var. Rakiplerimiz de şampiyonluğa odaklandı. Hakedenin kazandığı, birbirimize dokunduğumuz güzel bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer mesajı! "Devre arasında..."

"DEVRE ARASINDA TAKVİYELER OLABİLİR"
konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer mesajı! "Devre arasında..."

Ancak şu anda kulüpler gerçekten ciddi sıkıntı içinde. Yönetici büyüklerimize bu anlamda doğru yönlendirme yapmalıyız. Ayrıca kendi değerleriyle büyüyen ve altyapısındaki oyuncularla ilerleyen bir hedefliyorum. Mutlaka ihtiyacımıza göre devre arasında takviyeler olabilir" açıklamasında bulundu.

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