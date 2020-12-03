Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri!

Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği ödül törenine katılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisinden transfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü verildi. Belözoğlu, ödülünü Şenol Güneş'in elinden aldı.

Sosyal medyada çıkan 'Alo ben Emre abin' söylemiyle ilgili olarak, "Çok da doğru değil, herhalde yaştan dolayı böyle bir espri yapıldı" diyen Emre ödül için teşekkür etti.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKKINDA...

Ozan Tufan'ın ödülünü de alan Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak, "Futbol bir performans oyunu. Derbide biz elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışsak da Beşiktaş'ın daha motive olduğu gerçeğini söylemek gerekiyor. Ne olursa olsun gündemimizde sıkıntılı bir süreç yok.

İyi bir takım ve iyi bir teknik direktörümüz var, arkamızda da büyük bir camia var. Rakiplerimiz de şampiyonluğa odaklandı. Hak edenin kazandığı, birbirimize dokunduğumuz güzel bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

"DEVRE ARASINDA TAKVİYELER OLABİLİR"

Transfer konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.

Ancak şu anda kulüpler gerçekten ciddi sıkıntı içinde. Yönetici büyüklerimize bu anlamda doğru yönlendirme yapmalıyız. Ayrıca kendi değerleriyle büyüyen ve altyapısındaki oyuncularla ilerleyen bir Fenerbahçe hedefliyorum. Mutlaka ihtiyacımıza göre devre arasında takviyeler olabilir" açıklamasında bulundu.