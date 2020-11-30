Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

haberi: 'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

Birçok yeni transferle sezona iddialı bir başlangıç yapan 'de üst üste yaşanan puan kayıpları camianın moralini bozdu. Son Beşiktaş derbisinde sahasındaki 15 yıllık yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertlilerde büyük bir şok yaşanırken takımın deneyimli isminin görüşmelerine başladığı ve ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:52
Transfer haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

Sezona iyi bir başlangıç yapan , sahasında Konyaspor ve Beşiktaş karşısında mağlup olarak beklenmedik puan kayıpları yaşadı.


Transfer haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

Özellikle son Beşiktaş derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet camiada şok etkisi yaratırken, teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağı haline geldi.

Transfer haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

45 yaşındaki teknik adam birçok oyuncusu eksik olan Beşiktaş karşısındaki kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleriyle tartışıldı.

Transfer haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

Derbi mağlubiyetinin moral bozukluğunu yaşayan 'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki deneyimli ismin görüşmelerine başladığı ve ocakta ayrılık ihtimali doğduğu belirtildi.

Transfer haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

NABIL DIRAR CLUB BRUGGE İLE MASADA!
Voetbal24'ün haberine göre, 'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, Jupiler Pro League'ye geri dönecek gibi görünüyor. Faslı futbolcunun transferi için Club Brugge ile pazarlıkların yapıldığı belirtildi.

Transfer haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

Habere göre, Belçika ekibi geçtiğimiz yaz döneminde de Nabil Dirar'ı gündemine almıştı ancak anlaşma sağlanamadı.

Transfer haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

Belçika Ligi ekibi Club Brugge'ün Nabil Dirar ile yeniden bağlantıya geçtiği bildirildi.

Transfer haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık! Görüşmeler başladı

Transferin gerçekleşmesi için ocak ayında 'nin Nabil Dirar'ın ayrılığı karşılığında bir ücret talep etmemesi gerektiğinin altı çizildi.

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