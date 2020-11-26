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'nin yıldızı 'dan Maradona sözleri! "Bir dostluk maçında..."

Efsane isim 'nın ölümü başta Arjantin olmak üzere dünyasını yasa boğdu. 'nin Tangocu yıldızı , Maradona'nın hayatını kaybetmesiden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, bir dostluk maçındaki anısından bahsetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:13 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:16
Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa'dan Maradona sözleri! "Bir dostluk maçında..."

Dünya futboluna çok şey katan ve gelmiş geçmiş en iyiler arasına adını yazdıran Diego Armando Maradona 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. 'nin Arjantinli futbolcusu , hayatını kaybeden efsanesi ile ilgili bir anısını anlattı. Spor'a konuşan Sosa, Maradona'nın ölümünün çok üzücü olduğunu dile getirirken, dostluk maçında idolü olan isimle fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Jose Sosa'nın Maradona açıklamaları şu şekilde:
Fenerbahçe ailesinden bir Arjantinli olarak bu mesajı yayınlamak istedim. ve dünya için kötü bir haber aldık. Çok üzücü bir haber benim için. Bir dostluk maçı için oynamıştık. Ailem de beni ziyarete gelmişti. Maradona da oradaydı. Babamla birlikte idolüm olan Maradona ile birlikte fotoğraf çektirmiştik.

İlk o dostluk maçında tanışmıştık. Bunun sonrasında Mardona 'nın başına geldi. Ben de onun oyuncusu olarak o takımda bulundum. Onunla tanıştığım için çok gururluyum. Aynı zamanda onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Ailesine sabır diliyorum.

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