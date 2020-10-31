Erol Bulut'tan oyunculara uyarı! "Kolay maç yok" | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Yaz transfer sezonunda yapılan 18 transferin ardından Süper Lig'de son 7 sezonun en iyi başlangıcını elde eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımla bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bulut, "Hedefe adım adım ilerleyeceğiz. İyi bir başlangıç yaptık ama camianın beklentilerini karşılamak için çok daha fazlasını yapmak zorundayız" dedi.

İlk 4 haftada aldıkları 8 puanının kıymetine vurgu yapan Bulut, "Yeni kurulan bir takım olarak millî araya yenilmeden girdik. Ancak şimdi ikinci ara öncesi 12 puan hedefini tutturmamız gerek" sözleriyle Antalya ve Konya maçlarında kayıp istemediğini belirtti.

LİDERLİĞİ ALACAĞIZ

Milli aradan sonra Alanyaspor'dan liderliği alacaklarını vurgulayan tecrübeli antrenör, "Asıl tempomuzu millî aradan sonra ortaya koyacağız" diyerek takımından beklentisinin çok daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Genç teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda birlik vurgusu yaparken, bireysel konuşmalarda forma adaletinin üzerinde duruyor.

KOLAY MAÇ YOK

"Her şey planlarımız doğrultusunda ilerliyor" diyen Erol Hoca, "Üstüne koyarak daha iyiye gideceğiz. Kolay maç yok. Ama biz bir oldukça aşamayacağımız engel de yok" sözleriyle takımına duyduğu güveni dile getirdi.