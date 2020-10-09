Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Göztepe maçına hazırlanıyor

maçına hazırlanıyor

'de ligin 5. haftasında oynanacak olan maçının hazırlıkları sürüyor. yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:06 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:51
Fenerbahçe Göztepe maçına hazırlanıyor

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni katılmadı.

Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile , Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra özel program dahilinde çalıştı.

Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

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