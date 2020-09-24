Haberler Fenerbahçe Son dakika: Mostafa Mohamed Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı!

Son dakika: 'ye olmak istediğini açıkladı!

'nin kadrosuna katmak istediği genç golcü 'den flaş açıklamalar geldi. Zamalek forması giyen Mısırlı futbolcu, en kısa zamanda 'ye gelmek istediğini söyledi ve sarı-lacivertli takıma olmak istediğini ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 18:18 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 18:23
Son dakika: Mostafa Mohamed Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı!

Mbwana Samatta'nın transferini bitirerek kadrosunu güçlendiren 'de santrfor arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Ze Luis ile temaslarını sürdürürken genç golcü 'i gündemine aldı. Zamalek forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Kanarya'nın ilgisini doğrularken, bu transferin gerçekleşmesini istediğini belirtti.

"BU BÜYÜK KULÜBE KATILMAK İSTİYORUM"
France Football'a konuşan genç golcü, Fenerbahçe'nin kendisi için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk teklif yaptığının söylenmesi üzerine, "Evet, doğru. Fenerbahçe beni istiyor. Bu büyük kulübe katılmak istiyorum. Neredeyse 23 yaşındayım ve benim için bir adım atarak Avrupa'ya gitme zamanı. 'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

En kısa zamanda 'ye gelmek istediğini belirten genç futbolcu, "En kısa zamanda Türkiye'ye gelmek ve bu harika ligde gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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