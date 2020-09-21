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'nin hedefi resmen açıkladı! Teklif...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kanat transferi opsiyonları arasında bulunan , önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi itiraf eden Kalu, transferin sonuçlanması için çaba sarf edeceğini belirtti. İşte o açıklamalar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:34
Fenerbahçe'nin transfer hedefi resmen açıkladı! Teklif...

'nin transferi hedefleri arasında bulunan , AOIFootball.com'a konuştu. Yıldız futbolcu, sarı lacivertlilerin kendisine yaptığı transferi teklifinden bahsederken, bu operasyonun bir an önce tamamlanmasını istediğini aktardı.

Samuel Kalu'nun konu ile ilgili yaptığı konuşma şu şekilde oldu;

"Gerçekten söylenecek fazla bir söz yok. Fenerbahçe, daha önce bir kiralık sözleşme önerisinde bulundu ancak Bordeaux, kulübün önemli bir oyuncusu olduğumu ve tekrar kiralanmama izin vermeyeceklerini söylerek teklifi reddettiler.

Daha sonra kiralık sözleşme yerine sezon sonunda satın alma seçeneği ile tekrar Bordo'nun kapısını çaldılar ancak kulüp henüz onlara cevap vermedi.

Yine de kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım ve yüzde yüzümü vereceğim. Ancak, kulübümün transferime kararı vermesin için de tüm şartları zorlayacağım."

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