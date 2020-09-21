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'nin transfer teklifini duyurdular! 'e 2.5 milyon euro...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler için Mısır basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bir forvet arayışında olan Kanarya'nın, Zamalek forması giyen için resmi teklifini yaptığı aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:24 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:27
Fenerbahçe'nin transfer teklifini duyurdular! Mostafa Mohamed'e 2.5 milyon euro...

Kısa süre içerisinde Avrupa'dan önemli golcüyü kadrosuna dahil edeceği ifade edilen 'nin, Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen için de resmi transfer teklifinde bulnuduğu ortaya çıktı.

El Nahar TV'nin iddiasına göre sarı lacivertliler, oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk önerisini iletti.

Öte yandan Fenerbahçeli yetkililer, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 5 pay verebileceğini de tekliflerinde aktarırken, Zamalek kulübünün bu öneriyi reddettiği kaydedildi.

ZAMALEK KAYBETMEK İSTEMİYOR
Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final maçları öncesinde yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen Zamalek'in bu sebeple Fenerbahçe'yi geri çevirdiği ifade edildi.

22 yaşındaki Mostafa Mohamed, kariyeri boyunca çıktığı 107 müsabakada 35 gol 10 asistle oynamıştı.

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