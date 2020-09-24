GaleriFenerbahçeSon dakika haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni adresi
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni adresi
Yeni sezona 1 galibiyet 1 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray maçını kazanıp, yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler yeni sezonda kadrosunu birçok yıldız isim ile doldururken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Kanarya'da son ayrılacak isim de belli oldu. İşte son gelişmeler ve transfer detayları...
24 Eylül 2020 Perşembe 12:31, Güncelleme 24.09.2020 12:38
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni adresi