Galeri Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Yeni sezona 1 galibiyet 1 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray maçını kazanıp, yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler yeni sezonda kadrosunu birçok yıldız isim ile doldururken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Kanarya'da son ayrılacak isim de belli oldu. İşte son gelişmeler ve transfer detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

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