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'de ortalığı karıştırdı! Allahyar'dan 'ya...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin İran ekibi İstiklal'den kadrosuna dahil ettiği genç golcü , daha önce gelişmesi için İstanbulspor'a gönderilmişti. Bunun ardından Fenerbahçe'ye dönen ve yetersiz bulunan Allahyar'ın, 'ya kiralanacağı ifade edilmişti. Ukrayna basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Allahyar'ın Zorya'ya henüz imza atmamasının nedenini duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 14:41
Fenerbahçe'de transfer ortalığı karıştırdı! Allahyar'dan Zorya'ya...

'nin Damien Comolli döneminde geleceğe yatırım olarak kadrosuna dahil ettiği , daha sonra gelişmesi için İstanbulspor'a kiralanmış ancak dönüşünde de beğenilmemişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ukrayna temsilcisi , oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve Allahyar'ı kiralamak için sarı lacivertlilerle el sıkışmıştı.

ALLAHYAR VETO ETTİ
Bununla beraber Zorya ile masaya oturan Allahyar, kendisine önerilen kontratı kabul etmedi ve teklifi reddetti.

Ukrayna basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Fenerbahçe'nin, Allahyar'ın maaşının yüzde 70'ini ödeyebileceğini ve bunun ardından oyuncu ile kısa süre içerisinde anlaşmaya varabileceğini aktardı.

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