Fenerbahçe'de transfer ortalığı karıştırdı! Allahyar'dan Zorya'ya...

Fenerbahçe'nin Damien Comolli döneminde geleceğe yatırım olarak kadrosuna dahil ettiği Allahyar Sayyadmanesh, daha sonra gelişmesi için İstanbulspor'a kiralanmış ancak dönüşünde de beğenilmemişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ukrayna temsilcisi Zorya, oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve Allahyar'ı kiralamak için sarı lacivertlilerle el sıkışmıştı.

ALLAHYAR VETO ETTİ

Bununla beraber Zorya ile masaya oturan Allahyar, kendisine önerilen kontratı kabul etmedi ve teklifi reddetti.

Ukrayna basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Fenerbahçe'nin, Allahyar'ın maaşının yüzde 70'ini ödeyebileceğini ve bunun ardından oyuncu ile kısa süre içerisinde anlaşmaya varabileceğini aktardı.