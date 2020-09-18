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İtalyanlar açıkladı! Okaka transferini bitirdi

Sezon deplasmanında alınan 2-1'lik sonuçla 3 puanla start veren , çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirdiği transferlerle yepyeni bir kadroyla perdeyi açan sarı-lacivertliler, birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan 31 yaşındaki golcü için de İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 14:12
İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe Okaka transferini bitirdi

Yeni sezon kadro planlamasında forvet takviyesi için yoğun mesai harcayan yönetimi, golcü transferini bitirmek için gün sayıyor. Vedat Muriqi ve 'in takımdan ayrılması sonrasında bu bölgeye iki takviye planlayan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un istediği isimlerden biri olduğu öğrenilen için İtalyan basınından iddia geldi. Çizme basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaştı. Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü.

STEFANO OKAKA KİMDİR?

9 Ağustos 1989'da 'da dünyaya gelen Okaka futbola Roma altyapısında başladı. Kariyerinde Roma, Brescia, Fulham, Parma, Sampdoria, Anderlecht, Watford ve Udinese gibi kulüplerde forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

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