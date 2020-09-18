Galeri Galatasaray Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun perdesi açılırken, heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbol heyecanının yanı sıra transferde de oldukça hareketli olan takımlar, yeni isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sürüyor. İşte 5 Ekim Pazartesi gününe kadar transfer sezonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimler...