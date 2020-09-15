 BİZE ULAŞIN
Haberler Fenerbahçe Alper Potuk istenmeyen adam oldu! Trabzonspor'dan sonra bir ret daha

istenmeyen adam oldu! 'dan sonra bir ret daha

ile sözleşmesini fesheden ve kendisine kulüp aramayan başlayan , beklemediği cevaplarlar karşı karşıya kalıyor. Aktarılan bilgilere göre tecrübeli futbolcu bu kez 'e önerildi ancak bu öneri kabul görmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 10:23 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 10:28
Alper Potuk istenmeyen adam oldu! Trabzonspor'dan sonra bir ret daha

Sarı lacivertli ekip 'la yollarını ayırmış ve oyuncu için katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınlamıştı.

TRABZON İSTEMEDİ
defterini tamamen kapatan Alper Potuk'un menajeri daha önce 'a önerilmiş ancak Karadeniz temsilcisinin teknik direktör Eddie Newton'un, 29 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği öğrenildi.

SICAK BAKMADILAR
Trabzonspor'dan olumsuz cevap alan Alper Potuk'un menajeri bu defa rotayı F.K'ya yöneltti. Kırmızı-Siyahlı yönetimin ise neredeyse bir yıldan bu yana antrenmana dahi çıkmayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için transferine sıcak bakmadığı ve menajerine teşekkür edildiği öğrenildi. (Gaziantep27.net)