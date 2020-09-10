Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Meğer dünya devi...
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, Lazio işi bittikten bir gün sonra Muriqi'ye dünya devinin talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birçok transfere imza atan ve Vedat Muriqi'yi Lazio'ya transfer eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Dilmen, "Vedat ile dün birlikteydik, İtalya'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii." dedi.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 22:25
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Meğer dünya devi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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