Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Meğer dünya devi...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birçok transfere imza atan ve Vedat Muriqi'yi Lazio'ya transfer eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dilmen, "Vedat ile dün birlikteydik, İtalya'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii." dedi.