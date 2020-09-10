Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Meğer dünya devi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Meğer dünya devi...

gerçeği ortaya çıktı! Meğer dünya devi...

Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Meğer dünya devi...

Usta yorumcu , 'nin 'ya transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, Lazio işi bittikten bir gün sonra Muriqi'ye dünya devinin talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birçok transfere imza atan ve 'yi 'ya eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

yorumcusu , Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dilmen, "Vedat ile dün birlikteydik, 'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii." dedi.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 22:25
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Meğer dünya devi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA