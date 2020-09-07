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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Lemos’tan mutlusu yok

Lemos’tan mutlusu yok

Lemos’tan mutlusu yok

Çubuklu ile önceki gün ilk maçına çıkan 'tan mutlusu yok...

Çubuklu ile önceki gün ilk maçına çıkan 'tan mutlusu yok... "Umarım bu sezon birçok kupa alacağız" diyen Uruguaylı stoper, "Hocalarımızla birlikte hazırlık sürecini en iyi şekilde geçiriyoruz. Sürekli özel çalışmalar da yapıyorum. Sadece biraz futbol ritmini yakalamam gerekiyor. Kendimi şu anda iyi hissediyorum ama daha da hazır olacağıma inanıyorum" diye konuştu.
  1. 7.9.2020
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