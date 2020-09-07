Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 İtalyan kulüp...

Önümüzdeki sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna birçok ismi kazandıran Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, daha önce ile ilgilendiği iddia edilen Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Burak Kapacak'a İtalya'dan 2 kulüp talip oldu.

Calciomercato'nun haberine göre; Sarı-laciverlilerin Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak düşündüğü genç futbolcu için Serie A takımları devreye girdi. Özellikle Türk futbolculara büyük ilgisi olan Sassuolo'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. İtalya'nın bir başka köklü takımlarından Udinese'nin de bu transfer için Bursaspor ile görüşme talep ettiği öğrenildi.