Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 İtalyan kulüp... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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'ye çalımı! 2 İtalyan kulüp...

Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 İtalyan kulüp...

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... daha önce gündemine geldiği iddia edilen genç oyuncu 'a 'dan 2 kulübün talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Önümüzdeki sezon çalışmaları kapsamında kadrosuna birçok ismi kazandıran 'de flaş bir gelişme yaşandı. , daha önce ile ilgilendiği iddia edilen 'un genç kanat oyuncusu 'a 'dan 2 kulüp talip oldu.

Calciomercato'nun haberine göre; Sarı-laciverlilerin 'ün alternatifi olarak düşündüğü genç futbolcu için Serie A takımları devreye girdi. Özellikle Türk futbolculara büyük ilgisi olan Sassuolo'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. İtalya'nın bir başka köklü takımlarından Udinese'nin de bu transfer için Bursaspor ile görüşme talep ettiği öğrenildi.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 19:45
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