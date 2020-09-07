Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 İtalyan kulüp...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin daha önce gündemine geldiği iddia edilen genç oyuncu Burak Kapacak'a İtalya'dan 2 kulübün talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Önümüzdeki sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna birçok ismi kazandıran Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, daha önce ile ilgilendiği iddia edilen Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Burak Kapacak'a İtalya'dan 2 kulüp talip oldu.
Calciomercato'nun haberine göre; Sarı-laciverlilerin Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak düşündüğü genç futbolcu için Serie A takımları devreye girdi. Özellikle Türk futbolculara büyük ilgisi olan Sassuolo'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. İtalya'nın bir başka köklü takımlarından Udinese'nin de bu transfer için Bursaspor ile görüşme talep ettiği öğrenildi.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 19:45
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
- Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 İtalyan kulüp... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.