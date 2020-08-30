Kalu’da son dakika - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kalu’da son dakika

’da son dakika

Kalu’da son dakika

Daha önce G.Saray'ın da gündemine gelen için F.Bahçe somut adımlar attı.

Sarı-lacivertliler, ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Yönetim, satın alma opsiyonuyla genç futbolcuyu kiralama talebini iletti. 'nun da Bordeaux'dan ayrılmak istediği iddia edilirken, futbolcunun menajerinin de bu konuda temaslarını hızlandırdığı ileri sürüldü.
  1. 30.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kalu’da son dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA