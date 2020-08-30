Koç’tan bilet açıklaması

Ülker Stadı'nda dün taraftarların yer aldığı kahvaltı organizasyonuna katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önemli bir açıklama yaptı. Bu sene farklı bir uygulamaya gideceklerini belirten Ali Koç, "Kombineden ziyade maçlara bilet alma hakkını ilk önce satacağız. Kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız. Bu hakkı alanlar maç biletlerini, maç günleri yüzde 20 daha ucuz alabilecekler" açıklamasında bulundu.