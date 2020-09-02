Fenerbahçe'de transfer pazarlığı başladı! Nabil Dirar...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertli taraftarlarca sıkça eleştirilen ancak teknik direktörlerin vazgeçilmezi olan Nabil Dirar, ayrılığa hazırlanıyor. Gökhan Gönül'ün dönüşünün ardından hazırlık maçlarında dahi kadroya girmekte zorlanan Nabil Dirar için Belçika ekibi Brugge'ün devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.
Faslı futbolcu, daha önce formasını terlettiği Club Brugge ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.
F.BAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Gökhan Gönül'ün transferiyle beraber bek konusundaki sorununu çözen Fenerbahçe'nin, Dirar'ın ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.
Nabil Dirar, Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfı boyunca 89 müsabakada rol alırken 8 gol 12 asist kaydetti.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 20:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de transfer pazarlığı başladı! Nabil Dirar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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