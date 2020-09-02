Son dakika: Fenerbahçe'de transfer pazarlığı başladı! Nabil Dirar Brugge'a - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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'de pazarlığı başladı! ...

Fenerbahçe'de transfer pazarlığı başladı! Nabil Dirar...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertli taraftarlarca sıkça eleştirilen ancak teknik direktörlerin vazgeçilmezi olan , ayrılığa hazırlanıyor. Gökhan Gönül'ün dönüşünün ardından hazırlık maçlarında dahi kadroya girmekte zorlanan Nabil Dirar için Belçika ekibi Brugge'ün devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.

Faslı futbolcu, daha önce formasını terlettiği ile görüşmelerini sürdürüyor.

F.BAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Gökhan Gönül'ün transferiyle beraber bek konusundaki sorununu çözen Fenerbahçe'nin, Dirar'ın ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

Nabil Dirar, Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfı boyunca 89 müsabakada rol alırken 8 gol 12 asist kaydetti.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 20:46
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