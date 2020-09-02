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Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve..

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından İsrailli golcü Eran Zahavi'yi kadrosuna dahil etmek isterken, İsrail basını flaş bir habere imza attı. Aktarılan bilgilere göre Erol Bulut, dünyaca ünlü o golcüyü reddeti ve Zahavi'yi tercih etti! İşte Fenerbahçe - Eran Zahavi transferinin ayrıntıları ve bilinmeyenleri... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

2 Eylül 2020 Çarşamba 18:28 Güncelleme: 02.09.2020 18:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





