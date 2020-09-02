Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve.. - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve..

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından İsrailli golcü Eran Zahavi'yi kadrosuna dahil etmek isterken, İsrail basını flaş bir habere imza attı. Aktarılan bilgilere göre Erol Bulut, dünyaca ünlü o golcüyü reddeti ve Zahavi'yi tercih etti! İşte Fenerbahçe - Eran Zahavi transferinin ayrıntıları ve bilinmeyenleri... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
2 Eylül 2020 Çarşamba 18:28 Güncelleme: 02.09.2020 18:42
Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve..

Fenerbahçe, 2020-21 sezonun golcüsünü açıklamak için artık gün sayıyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı lacivertliler, Kosovalı golcünün yerine İsrailli forvet Eran Zahavi'yi getirecek.

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Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve..

İsrail basını, konu ile ilgili yazdığı haberde transferin detaylarına dair önemli noktalara değinirken, Erol Bulut'un Zahavi'yi neden tercih ettiğini duyurdu ve Çin basınının, Zahavi'nin ayrılığının ardından yazdığı özel 'veda' haberine değindi.

Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve..

Sports.walla.co'nun konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve..

"Türkiye, Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor. Yıldız golcü, uzun zamandır sarı lacivertliler tarafından isteniyor ve artık bu operasyonun resmileşmesine az kaldı.

Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve..

Türkiye'de Zahavi'nin transferine dair tüm ayrıntılar yazıldı. Buna göre Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerabahçe, oyuncunun transferinin resmileşmesinin ardından Zahavi'yi açıklayacak.

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