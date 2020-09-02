Antrenmanda Vedat Muriqi detayı! Transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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Antrenmanda Vedat Muriqi detayı! Transfer...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde 2 isim antrenmana katılmazken, takımdan ayrılması gündemde olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin takımdan ayrı olarak çalışması dikkatlerden kaçmadı. İşte sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği idmandan kareler...

2 Eylül 2020 Çarşamba 19:03
Antrenmanda Vedat Muriqi detayı! Transfer...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

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Antrenmanda Vedat Muriqi detayı! Transfer...

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30'da başlayan idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda Vedat Muriqi detayı! Transfer...

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti. İdmanın basına açık olan son bölümünde ise sarı lacivertli futbolcular 5'e 3 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda Vedat Muriqi detayı! Transfer...

Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile İsmail Yüksek antrenmanda yer almazken, Jose Sosa da çalışmalara katılmadı. Vedat Muriqi ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmanda Vedat Muriqi detayı! Transfer...

Muriqi'nin takımdan ayrı bir şekilde çalışması takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

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