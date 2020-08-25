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25 Ağustos 2020, Salı
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Corona şoku

Corona şoku

Topuk Yaylası kampı öncesi bir futbolcusunda corona virüsüne rastlanan F.Bahçe'de yeni bir şok yaşandı.

Topuk Yaylası kampı öncesi bir futbolcusunda corona virüsüne rastlanan F.Bahçe'de yeni bir şok yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada bir futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.

  1. 25.8.2020
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