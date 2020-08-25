Corona şoku

Topuk Yaylası kampı öncesi bir futbolcusunda corona virüsüne rastlanan F.Bahçe'de yeni bir şok yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada bir futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.