Corona şoku
Topuk Yaylası kampı öncesi bir futbolcusunda corona virüsüne rastlanan F.Bahçe'de yeni bir şok yaşandı.
Topuk Yaylası kampı öncesi bir futbolcusunda corona virüsüne rastlanan F.Bahçe'de yeni bir şok yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada bir futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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