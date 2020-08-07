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07 Ağustos 2020, Cuma
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unutulmadı

Selçuk Yula unutulmadı

ve 'ın unutulmaz futbolcusu vefatının 7. yılında anıldı.

Unutulmaz futbolcu vefatının 7. yılında anıldı. Kulüpten, "Çubuklu'yla 134 gol atmış, başarıları, duruşu ve Fenerbahçeliliği ile kalplerimizde yer edinmiş, büyük kaptan Selçuk Yula'yı özlemle anıyoruz" denildi.
  1. 7.8.2020
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