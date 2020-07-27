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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Yeni hedef Wilbekin

Yeni hedef Wilbekin

Beko'da öncesi iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalar devam ediyor.

Beko'da öncesi iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın şimdi de Maccabi FOX forması giyen ve Türk vatandaşlığı da bulunan Scottie Wilbekin için transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Yunan sitesi SDNA, Wilbekin'in yüksek kontratının Maccabi Tel Aviv için sorun yarattığını, bunun Fenerbahçe için avantaj olduğunu hatırlattı.
  1. 27.7.2020
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