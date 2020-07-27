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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Vesely'den indirime ret!

Vesely'den indirime ret!

de yol ayrımında. 'a göre pivot, yıllık 2.4 milyon euro'luk maaşında indirim isteğine olumsuz yanıt verdi.

de yol ayrımında. 'a göre pivot, yıllık 2.4 milyon euro'luk maaşında indirim isteğine olumsuz yanıt verdi. 2 yıllık kontratı olan yıldız için Barça pusuda...
  1. 27.7.2020
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