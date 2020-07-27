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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Taraftara teşekkür

Taraftara teşekkür

, salgın sürecinde oynanan seyircisiz maçlarda karton taraftar olarak tribünde yer alan taraftarlara teşekkür etti.

, salgın sürecinde oynanan seyircisiz maçlarda karton taraftar olarak tribünde yer alan taraftarlara teşekkür etti. Kartonetini geri alıp bu anısınıı yaşatmak isteyenler kulübe başvurabilecek.
  1. 27.7.2020
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