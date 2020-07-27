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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kruse pokerde

Kruse pokerde

Sözleşmesini tek taraflı feshederek 'den ayrılan Max Kruse, katıldığı poker turnuvasından fotoğraf paylaştı.

Sözleşmesini tek taraflı feshederek 'den ayrılan Max Kruse, katıldığı poker turnuvasından fotoğraf paylaştı. Kumar tutkusu ile bilinen Alman yıldız için Ali Koç, "Kruse hayatının pokerini oynadı. Ben pokerciyim dedi. Ona pahalıya mal olacak" demişti. Fenerbahçe, Kruse'deki haklarını UEFA ve FIFA nezdide tazminat davası ile arayacak.
  1. 27.7.2020
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